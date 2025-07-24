Потеря Украиной контроля над Купянском разрушит всю оборонительную линию южнее населенного пункта. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Сейчас Вооруженные силы Российской Федерации наносят очень массированные удары по населенному пункту Купянск, по местам скопления личного состава и техники, по пунктам временной дислокации, складам и другим военным объектам. Сейчас идет освободительная кампания данного города. Для военно-политического руководства преступного украинского режима Купянск является стратегически очень важным населенным пунктом, поскольку его потеря разрушит всю оборонительную линию южнее, юго-западнее данного населенного пункта. Купянск — очень важный логистический хаб», — сказал собеседник издания.
Марочко также рассказывал aif.ru, что уничтоженные под Купянском боевики «Русского добровольческого корпуса»*, среди которых был и известный перебежчик на сторону ВСУ Михаил Павлов**, были направлены в район населенного пункта для сдерживания украинского «пушечного мяса».
По словам военного эксперта, предателя Павлова могли уничтожить нацисты из других украинских подразделений.
* Организация, внесенная в России в список террористических и экстремистских.
** Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.