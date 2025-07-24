«Сейчас Вооруженные силы Российской Федерации наносят очень массированные удары по населенному пункту Купянск, по местам скопления личного состава и техники, по пунктам временной дислокации, складам и другим военным объектам. Сейчас идет освободительная кампания данного города. Для военно-политического руководства преступного украинского режима Купянск является стратегически очень важным населенным пунктом, поскольку его потеря разрушит всю оборонительную линию южнее, юго-западнее данного населенного пункта. Купянск — очень важный логистический хаб», — сказал собеседник издания.