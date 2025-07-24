Врач Кондрахин назвал лучшие позы для сна

«Таким образом центр тяжести через руки переносится на ноги. Такая поза более устойчива. Но надо помнить, что это не дает полностью расслабить весь организм. Поэтому рекомендую еще делать при возможности такие перекаты с боку на бок. И голову нужно по возможности подпереть», — подытожил Кондрахин.