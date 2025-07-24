Врач Кондрахин назвал лучшие позы для сна

Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил aif.ru, как правильно спать, чтобы не навредить здоровью.
Как отметил врач, нужно постараться принять для сна общие самые подходящие в физиологическом плане позы для организма человека.
«Спать правильно лежа на спине или на боку. В таких позах с позвоночника уходит нагрузка, мышцы расслабляются, расслабляется и шея, также улучшается кровоснабжение почек. Второй вариант, “на боку”, даже предпочтительнее, так как облегчается дыхание и легче избежать такой неприятности, как храп», — обозначил Кондрахин.
Врач порекомендовал брать с собой в дальние поездки плед или коврик, подушку (голова длжна быть на возвышенности) и, по возможности, небольшой валик под ноги.
«В жизни разные могут возникнуть ситуации. Нельзя, чтобы был контакт с полом», — при этом обозначил Кондрахин.
Менее удачная поза для сна — сидя.
«В этом случае возникает такой синдром длительного давления, и в результате мышцы бедер, мышцы пятой точки, позвоночник и поясница перегружаются», — пояснил врач.
Но если другого варианта, чем как поспать сидя, нет, нужно постараться найти точку опоры, то есть облокотиться, например, об стену, так нагрузка будет меньше.
Также можно принять «позу кучера». Для этого предплечья нужно положить на ноги, а голову опустить вниз.
«Таким образом центр тяжести через руки переносится на ноги. Такая поза более устойчива. Но надо помнить, что это не дает полностью расслабить весь организм. Поэтому рекомендую еще делать при возможности такие перекаты с боку на бок. И голову нужно по возможности подпереть», — подытожил Кондрахин.