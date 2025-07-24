В Перми пройдет ряд общественных обсуждений

С 25 по 31 июля на Публичном портале ИСОГД города Перми обсудят внесение изменений в части требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. В этот же период пройдет ряд других обсуждений.
Так, будет рассматриваться вопрос исключения земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812231:219 на ул. Январской в Орджоникидзевском районе Перми из границ подзоны Ж-3 (В 3 эт) территориальной зоны малоэтажной многоквартирной застройки, индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки (Ж-3).
Также будет обсуждаться установление границ территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713490:36 на ул. Кочегаров, 23 в Дзержинском районе и изменения границ зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410985:3, 59:01:4410986:19на ул. Подлесной в Дзержинском районе. Еще один вопрос — установление границ подзоны Ц-2 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410876:2109 на ул. Мира, 87 в Индустриальном районе.
Кроме того, в рамках общественных обсуждений будет рассмотрен вопрос о дополнении градостроительного регламента территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) предельным параметром «Максимальный выступ за границы подзоны Ц-2 (В 9 эт) нависающих частей здания наземных уровней, выступающих из плоскости наружной стены фасада здания над территорией общего пользования — 0 м вдоль ул. Мира» и вопрос о дополнении требований к отделочным и (или) строительным материалам, определяющих архитектурный облик объектов капитального строительства для вида разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», требованием «композитные алюминиевые фасадные листы и кассеты».
Изучить материалы к проектам можно на Публичном портале ИСОГД, на городской администрации, а также в районных администрациях:
— Мотовилихинского района (ул. Уральская, 36);
— Орджоникидзевского района (ул. Александра Щербакова, 24);
— Ленинского района (ул. Пермская, 57);
— Индустриального района (ул. Мира, 15);
— Свердловского района (ул. Сибирская, 58);
— Дзержинского района (ул. Ленина, 85);
— Кировского района (ул. Кировоградская, 33);
— поселка Новые Ляды (ул. Транспортная, 2).
Предложения и замечания можно подать на Публичном портале ИСОГД, в администрациях районов, а также в городском департаменте градостроительства и архитектуры.