В Перми пройдет ряд общественных обсуждений

Также будет обсуждаться установление границ территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713490:36 на ул. Кочегаров, 23 в Дзержинском районе и изменения границ зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410985:3, 59:01:4410986:19на ул. Подлесной в Дзержинском районе. Еще один вопрос — установление границ подзоны Ц-2 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410876:2109 на ул. Мира, 87 в Индустриальном районе.