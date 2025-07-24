Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье приземлился самолёт с вернувшимися из плена военными РФ

РФ вернула очередную группу военных в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт Ил-76МД с военнослужащими РФ, которые были в плену у Вооружённых сил Украины, приземлился в Московской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что всех военных направят в медицинские учреждения МО для прохождения лечения, а также реабилитации.

Напомним, в среду в соответствии с договорённостями между Российской Федерацией и Украиной, достигнутыми 2 июня в Турции, с подконтрольной Киеву территории была возвращена группа военных РФ.

Взамен российская сторона передала группу пленных украинских военнослужащих.

Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся второй этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Главными темами обсуждения стали проекты меморандумов о прекращении огня, а также вопросы обмена пленными и передачи тел погибших военнослужащих по формуле «6000 на 6000».

Накануне в Турции состоялся третий раунд переговоров между РФ и Киевом. Сообщалось, что стороны договорились об обменах не только военнослужащих, но и гражданских лиц.