В Подмосковье приземлился самолёт с вернувшимися из плена военными РФ

Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся второй этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Главными темами обсуждения стали проекты меморандумов о прекращении огня, а также вопросы обмена пленными и передачи тел погибших военнослужащих по формуле «6000 на 6000».