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Шесть студентов погибли во время экскурсии на обогатительной фабрике в Китае

Китайские студенты упали во флотационный резервуар и утонули.

Источник: Комсомольская правда

Шесть студентов Северо-Восточного университета упали в воду и утонули во время экскурсии на заводе по переработке медно-молибденовой руды в Китае. Об этом пишет агентство China Digital Times.

Как передает издание, на заводе произошла авария в момент, когда студенты изучали технологию флотации. В результате падения решетки руды молодые люди упали во флотационный резервуар и утонули.

После проведения спасательных работ тела студентов смогли поднять на поверхность, однако врачи констатировали их смерть. Один из преподавателей получил травмы.

Завод находится в городском округе Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия. Сейчас эксперты проводят работы по ликвидации последствий аварии.

В июле этого года мощный хлопок на металлургическом предприятии в Волжском привел к гибели одного человека и тяжелым травмам для еще четверых сотрудников предприятия.