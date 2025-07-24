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Суд взыскал 19 миллионов рублей с экс-главы департамента Минкультуры за хищения

С экс-главы департамента Минкультуры РФ Цветнова и иных фигурантов дела взыскали 19 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Москве постановил взыскать с бывшего председателя департамента госохраны культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова свыше 19 миллионов рублей. Он вместе с тремя подельниками обвинен в хищении средств, выделенных на реконструкцию Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, пишет ТАСС.

Как рассказали в правоохранительных органах, ущерб составил 19,395 миллиона рублей. Симоновский суд подтвердил, что исковые требования Генпрокурора РФ удовлетворены.

«Суд постановил… взыскать солидарно с Цветнова Владимира Анатольевича, Мосолова Павла Олеговича, Семикова Сергея Борисовича, Магдеевой Татьяны Сергеевны в доход Российской Федерации в лице Министерства культуры РФ в возмещение вреда, причиненного преступлением, денежные средства в размере 19,395 млн рублей», — говорится в материале.

В Петербурге тем временем перевели из-под стражи обвиняемых в махинациях в местной больнице. Они будут находиться под домашним арестом до 30 сентября.