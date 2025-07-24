Суд взыскал 19 миллионов рублей с экс-главы департамента Минкультуры за хищения

Суд в Москве постановил взыскать с бывшего председателя департамента госохраны культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова свыше 19 миллионов рублей. Он вместе с тремя подельниками обвинен в хищении средств, выделенных на реконструкцию Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, пишет ТАСС.
Как рассказали в правоохранительных органах, ущерб составил 19,395 миллиона рублей. Симоновский суд подтвердил, что исковые требования Генпрокурора РФ удовлетворены.
«Суд постановил… взыскать солидарно с Цветнова Владимира Анатольевича, Мосолова Павла Олеговича, Семикова Сергея Борисовича, Магдеевой Татьяны Сергеевны в доход Российской Федерации в лице Министерства культуры РФ в возмещение вреда, причиненного преступлением, денежные средства в размере 19,395 млн рублей», — говорится в материале.
В Петербурге тем временем перевели из-под стражи обвиняемых в махинациях в местной больнице. Они будут находиться под домашним арестом до 30 сентября.