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Си Цзиньпин встретился с Кошту и фон дер Ляйен в Пекине

Главы ЕК и Евросовета встретились в Пекине с Си Цзиньпином.

Источник: Комсомольская правда

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что переговоры прошли в четверг, 24 июля. Подробности переговоры первых лиц ЕС и ЕК с председателем Си не приводится.

Накануне еврокомиссар по торговле Марош Шефчович получил от министра коммерции Китая Ван Вэньтао серьезное представление за решение Евросоюза внести в 18-й пакет антироссийских санкций, принятый несколько дней назад, китайские финансовые учреждения.

Ранее сообщалось, что 24 июля председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерены посетить Китай, чтобы принять участие в саммите КНР-ЕС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

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