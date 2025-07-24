Си Цзиньпин встретился с Кошту и фон дер Ляйен в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что переговоры прошли в четверг, 24 июля. Подробности переговоры первых лиц ЕС и ЕК с председателем Си не приводится.
Накануне еврокомиссар по торговле Марош Шефчович получил от министра коммерции Китая Ван Вэньтао серьезное представление за решение Евросоюза внести в 18-й пакет антироссийских санкций, принятый несколько дней назад, китайские финансовые учреждения.
Ранее сообщалось, что 24 июля председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерены посетить Китай, чтобы принять участие в саммите КНР-ЕС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.