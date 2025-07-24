В Новосибирске заработали камеры, автоматически штрафующие водителей

В Новосибирске камеры фотовидеофиксации начали в автоматическом режиме штрафовать автомобилистов за нарушение правил дорожного движения. Все необходимые нормативные документы уже утверждены, и комплексы официально введены в работу. Об этом сообщили в ГКУ НСО «ЦОДД».