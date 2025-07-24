Прокуратура венгерской области Чонград-Чанад направила в суд дело венгерского гражданина, которого на родине обвиняют в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила представитель указанного ведомства Флора Шааги.
Речь идёт о жителе города Мако. В прокуратуре отмечают, что мужчина нарушил законодательство Венгрии, которое запрещает вступать в войска другого государства, находящегося в состоянии конфликта и не являющегося союзником Будапешта.
Фигурант дела отправился в зону боевых действий в апреле 2024 года. После подготовки он был включён в состав разведывательно-диверсионного батальона ВСУ. Сейчас местонахождение обвиняемого неизвестно, и суд проведут без его присутствия.
Прокуратура Чонград-Чанад предлагает приговорить мужчину заочно к тюремному заключению.
Напомним, ранее стало известно о ликвидации в Харьковской области наёмника из Венгрии Беньямина Ашера. Он находился в зоне конфликта с весны 2023 года и входил в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады украинского националистического формирования «Азов»*.
* Запрещенная в России террористическая организация.