Новосибирскую авиакомпанию оштрафовали за овербукинг на рейсе

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines была привлечена к административной ответственности и оштрафована за овербукинг на рейсе Иркутск — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В мае 2025 года нескольким пассажирам было отказано в регистрации на рейс из-за превышения количества зарегистрированных людей по сравнению с числом мест на борту самолета. Прокуратура провела проверку и подтвердила факт нарушения.
В результате S7 была оштрафована на 40 тысяч рублей по статье о предоставлении услуг, не соответствующих нормативным актам.