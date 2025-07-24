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В Омске в июне на 16% вырос спрос на ипотеку

Интерес к новостройкам растёт второй месяц подряд.

Источник: Om1 Омск

В июне 2025 года омичи стали чаще оформлять ипотеку. По данным Росреестра, за месяц в управление поступило 1 129 заявлений на регистрацию ипотечных сделок. Это на 16% больше, чем в мае, когда было зарегистрировано 972 таких обращения. Большинство заявлений (77%) подано через электронные сервисы.

Также увеличилось количество договоров долевого участия в строительстве — в июне их зарегистрировали 214. Это на 9% больше, чем в мае (197 заявок).

Как поясняют специалисты, рост интереса к новостройкам наблюдается уже второй месяц подряд. По словам директора омского центра электронных услуг Ильи Васильчука, чаще всего покупку нового жилья омичи финансируют за счёт продажи старого — это обновление жилищного фонда. Он также отметил, что после периода ожидания, связанного с повышенными ипотечными ставками, люди стали активнее принимать решения о покупке.