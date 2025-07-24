В Омске в июне на 16% вырос спрос на ипотеку

Как поясняют специалисты, рост интереса к новостройкам наблюдается уже второй месяц подряд. По словам директора омского центра электронных услуг Ильи Васильчука, чаще всего покупку нового жилья омичи финансируют за счёт продажи старого — это обновление жилищного фонда. Он также отметил, что после периода ожидания, связанного с повышенными ипотечными ставками, люди стали активнее принимать решения о покупке.