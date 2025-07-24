Деньги с недостроенного гидроузла под Омском перераспределят на другие объекты

Правительство Омской области приняло решение сократить финансирование строительства Красногорского гидроузла на 34,3 млн рублей. Средства, зарезервированные на непредвиденные расходы застройщика в 2025 году, решено перенаправить на другие важные проекты региона. Об этом говорится в проекте постановления, размещенном на сайте областного правительства.
Согласно пояснительной записке, изменение сроков строительства гидроузла сделало использование данных средств в текущем году неактуальным. В результате освободившиеся деньги будут направлены на поддержку других долгостроев и транспортной инфраструктуры Омска и области.
Часть средств выделят на поддержание работоспособности Омского метрополитена, сообщает «РБК Омск». Эти деньги планируется потратить на обследование технического состояния строительных котлованов станций «Заречная» и «Кристалл», а также на откачку подземных вод. Недавно власти объявили о планах соединить метро с трамвайными линиями и достроить еще одну станцию.
На обеспечение охраны объектов аэропорта Омск-Федоровка будет направлено почти миллион рублей. Эти средства покроют расходы на охрану с ноября по декабрь 2025 года.
Оставшаяся часть средств пойдет на организацию водных перевозок, поддержку перевозчиков межмуниципальных автобусных рейсов, а также на приобретение зданий под автовокзалы и автостанции в районах области.
Как отмечается в документе, продление сроков строительства Красногорского гидроузла привело к тому, что зарезервированные на 2025 год средства для непредвиденных расходов стали избыточными. Это позволило правительству перенаправить их на более актуальные нужды региона.