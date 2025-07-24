Деньги с недостроенного гидроузла под Омском перераспределят на другие объекты

Часть средств выделят на поддержание работоспособности Омского метрополитена, сообщает «РБК Омск». Эти деньги планируется потратить на обследование технического состояния строительных котлованов станций «Заречная» и «Кристалл», а также на откачку подземных вод. Недавно власти объявили о планах соединить метро с трамвайными линиями и достроить еще одну станцию.