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Аэропорт Сочи вернулся к работе после массовой атаки БПЛА

Аэропорт Сочи возобновил работу после временного закрытия, вызванного массовой атакой беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. На данный момент сняты все ограничения на прием и отправку рейсов, аэропорт приступил к формированию обновленного расписания.

Аэропорт Сочи вновь принимает рейсы.

Аэропорт Сочи возобновил работу после временного закрытия, вызванного массовой атакой беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. На данный момент сняты все ограничения на прием и отправку рейсов, аэропорт приступил к формированию обновленного расписания.

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«В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении представителей авиагавани в telegram-канале. Ведется работа по восстановлению регулярного расписания и обслуживанию всех прибывающих и отправляющихся рейсов.

Представители аэропорта порекомендовали пассажирам отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов на онлайн-табло, мониторах в терминале или через уведомления авиакомпании. Там подчеркнули, что для полной стабилизации расписания потребуется от одного до двух дней.

В ночь на 24 июля ВСУ предприняли попытку атаки по объектам на территории РФ. По данным Минобороны, с 20:40 до 23:50 по московскому времени, российскими средствами ПВО были обнаружены и перехвачены 21 БПЛА противника. Сбиты аппараты были над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Краснодарского края.

В Сочи обломки БПЛА упали на трассу, предположительно, падение обломков дрона зафиксировано в «Сириусе». В результате атаки погибла женщина, еще одна пострадала. В авиагавани города вводились ограничения. Подробности о ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.

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