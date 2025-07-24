В Перми на день ограничат радио и телевидение

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр проведёт профилактические работы, которые вызовут перебои в радио- и телевещании на территории Перми 30 июля, сообщили в центре.
Временные отключения продлятся с 9:00 до 18:00. В это время будет понижена мощность вещания цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также возможны перебои в вещании целого ряда радиостанций: «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк», «Радио Альфа», Sputnik, «Радио Максимум», «Наше Радио» и других.
В это время пермская телебашня будет проходить ежегодное техобслуживание: специалисты проверят не только оборудование, антенны и прочую технику, но и сами металлоконструкции сооружения. Также будут проведены замеры и корректировка параметров спутникового оборудования и передатчиков для поддержания качества сигнала.
Пока идут работы, на экранах телевизоров пермяков может появляться сообщение о потере сигнала. После завершения профилактики каналы вернутся на свои места, перенастраивать их не понадобится.