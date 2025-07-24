В Перми на день ограничат радио и телевидение

В это время пермская телебашня будет проходить ежегодное техобслуживание: специалисты проверят не только оборудование, антенны и прочую технику, но и сами металлоконструкции сооружения. Также будут проведены замеры и корректировка параметров спутникового оборудования и передатчиков для поддержания качества сигнала.