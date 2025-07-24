Более 900 тысяч передала мошенникам жительница Прикамья

Через несколько дней ей позвонил мужчина и назвался сотрудником «службы безопасности банка». Он объяснил, что от имени потерпевшей оформлен кредит на 300 тысяч рублей, и продиктовал номер телефона, по которому она обязательно должна была позвонить. Чусовлянка, набрав этот номер, вышла на связь якобы с представителем «Банка России». В этом разговоре женщину напугали, сообщив, что мошенники оформили на нее еще один кредит на сумму 500 тысяч рублей. Лжесотрудник предложил потерпевшей оформить займ и перевести деньги по указанным реквизитам, чтобы спасти себя от мошенников. За несколько дней чусовлянка, действуя по инструкциям, под давлением неизвестных лиц оформила два кредита на общую сумму 946 тысяч рублей, а деньги впоследствии перевела по полученным от аферистов реквизитам. Злоумышленники продолжали звонить женщине и убеждать оформить новые кредиты, но банки ей уже отказывали, и звонки аферистов прекратились. После этого чусовлянка осознала, что стала жертвой обмана, и написала заявление в полицию.