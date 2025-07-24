В семи областях Украины объявлена воздушная тревога

Режим воздушной тревоги действует в семи областях Украины утром 24 июля. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Так, сирены сработали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. А в Харьковской области предупреждение о воздушной опасности действует уже больше двух часов.
Накануне в Севастополе сработала система оповещения о воздушной тревоге. В связи с объявлением тревоги жителям рекомендуется найти укрытие. Следует учесть, что в данный момент не будут функционировать как морские, так и наземные маршруты общественного транспорта.
Позже украинские беспилотники совершили налет на Краснодарский край. В том числе, под удар попал город Сочи. В Адлерском районе в ночь на 24 июля из-за падения обломков БПЛА погибла женщина, еще одна пострадала.