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В семи областях Украины объявлена воздушная тревога

В Харьковской области воздушная опасность действует уже больше двух часов.

Источник: Комсомольская правда

Режим воздушной тревоги действует в семи областях Украины утром 24 июля. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Так, сирены сработали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. А в Харьковской области предупреждение о воздушной опасности действует уже больше двух часов.

Накануне в Севастополе сработала система оповещения о воздушной тревоге. В связи с объявлением тревоги жителям рекомендуется найти укрытие. Следует учесть, что в данный момент не будут функционировать как морские, так и наземные маршруты общественного транспорта.

Позже украинские беспилотники совершили налет на Краснодарский край. В том числе, под удар попал город Сочи. В Адлерском районе в ночь на 24 июля из-за падения обломков БПЛА погибла женщина, еще одна пострадала.

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