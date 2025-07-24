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WSJ: Байден продал права на мемуары за 10 млн долларов

Издание Hachette Book Group получило права на распространение мемуаров о Байдене по всему миру.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент США Джо Байден продал права на свои будущие мемуары издательству Hachette Book Group за аванс в размере 10 млн долларов. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как сообщается, издание Hachette Book Group получило права на распространение мемуаров по всему миру. Уточняется, что интересы Байдена в рамках сделки представляло агентство Creative Artists.

Дата публикации книги пока не назначена. «Состояние здоровья Байдена, скорее всего, определит сроки завершения рукописи и планы по ее рекламе», — сказано в публикации.

Отмечается, что мемуары Байдена оказались дешевле книги о 42-м президенте США Билле Клинтоне, за которые он выручил 15 млн долларов, а также 44-го президента США Барака Обамы и его жены Мишель, получивших 60 млн долларов.

В январе этого года стало известно, что проигравшая выборы президента США кандидат от Демократической партии Камала Харрис собирается написать книгу о своей провальной кампании. Сообщалось, что в данном случае «главный вопрос не в гонораре, а в том, сможет ли эта книга изменить ее образ в 2028 году».

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