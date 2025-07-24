WSJ: Байден продал права на мемуары за 10 млн долларов

В январе этого года стало известно, что проигравшая выборы президента США кандидат от Демократической партии Камала Харрис собирается написать книгу о своей провальной кампании. Сообщалось, что в данном случае «главный вопрос не в гонораре, а в том, сможет ли эта книга изменить ее образ в 2028 году».