Из-за жары набережная в Хабаровске становится мегапопулярной для прогулок

Ну, а кто-то предпочитает ловить рыбу, хотя в такой мутной воде (так всегда после подъема уровня реки) я бы поостерегся. Мало ли чего там принесло. Те, кто вышел позагорать на пляж, с грустью рассматривают таблички, запрещающие купаться. И правильно — слишком много в этом году несчастных случаев на воде.