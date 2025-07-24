Из-за жары набережная в Хабаровске становится мегапопулярной для прогулок

Особенно тех, кто занимается спортом. Складывается ощущение, что набережная и парк у стадиона имени Ленина никогда не бывают пусты.
Вечером, утром, в обед и вечером там всегда полно народа. Кто-то бегает по тенистым аллеям, кто-то катается на велосипеде, кто-то испытывает на прочность турники и прочий спортинвентарь на площадках, которых здесь множество, а будет еще больше. Достраивают яхт-клуб, начали делать новый теннисный корт.
Ну, а кто-то предпочитает ловить рыбу, хотя в такой мутной воде (так всегда после подъема уровня реки) я бы поостерегся. Мало ли чего там принесло. Те, кто вышел позагорать на пляж, с грустью рассматривают таблички, запрещающие купаться. И правильно — слишком много в этом году несчастных случаев на воде.
Парк на набережной живет, понемногу становясь одним из самых популярных мест отдыха хабаровчан. Смотрим пропитанные солнцем фотографии, завидуем тем, кто находит время погулять среди пышной зелени, и набираемся положительных эмоций, для того чтобы после рабочего дня совершить вечерний моцион, оставив машину на парковке.