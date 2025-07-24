В Омской области грибники собрали урожай белых грибов за пару часов

Сегодня, 23 июля, в паблике «Грибники Омска и Омской области» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии, которые сразу привлекли внимание местных жителей. Омичи не столько хвастаются количеством и качеством собранных грибов, сколько тем, сколько времени им понадобилось, чтобы найти лесные дары.
Так, один из пользователей с ником «Johnny» разместил фотографию, на которой видно три огромные сумки, переполненные белыми грибами, подберезовиками и подосиновиками. На вопрос, сколько времени ушло на такой урожай, он скромно ответил: «За пару часов». Место сбора — леса в районе деревни Подгородка Омского района.
Другой омич, Юрий, рассказал о своих грибных приключениях в Азовском районе. За три часа с 7 до 10 утра вдвоём с напарником он собрал семь ведер отличных белых грибов и подберезовиков. А Мария, ещё одна участница, похвасталась уловом белых грибов, которые заняли две корзины. Она уточнила, что добиралась на сбор в сторону Кормиловки на электричке.
Грибной сезон в Омской области в этом году оказался щедрым, и омичи продолжают делиться своими удачными находками.