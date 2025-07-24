В Омской области грибники собрали урожай белых грибов за пару часов

Другой омич, Юрий, рассказал о своих грибных приключениях в Азовском районе. За три часа с 7 до 10 утра вдвоём с напарником он собрал семь ведер отличных белых грибов и подберезовиков. А Мария, ещё одна участница, похвасталась уловом белых грибов, которые заняли две корзины. Она уточнила, что добиралась на сбор в сторону Кормиловки на электричке.