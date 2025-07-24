Оззи Осборна запечатлят в биографии-комиксе: вот когда он выйдет

«В планах редакции выпуск первой биографии в формате комикса, посвященной легендарному Оззи Осборну и его группе Black Sabbath, автором работы стал Тодд Мэтти — американский художник и писатель, автор многих комиксов, в том числе и по созданным им самим вселенным», — рассказывает она агентству.