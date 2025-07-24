Оззи Осборна запечатлят в биографии-комиксе: вот когда он выйдет

В сентябре 2025 года в формате комикса планируется издать первую русскоязычную биографию британского рок-исполнителя Оззи Осборна. Об этом ТАСС заявила шеф-редактор «Кладезь. Музыка» (издательство АСТ) Мария Шебаршова.
«В планах редакции выпуск первой биографии в формате комикса, посвященной легендарному Оззи Осборну и его группе Black Sabbath, автором работы стал Тодд Мэтти — американский художник и писатель, автор многих комиксов, в том числе и по созданным им самим вселенным», — рассказывает она агентству.
По словам Шебаршовой, работа над биографией артиста началась еще задолго до его кончины. Автором русского перевода является Анастасия Старостина.
«Мы надеемся, что комикс, выпущенный нашей редакцией, станет своеобразной данью памяти великому музыканту, и рады быть теми, кто принял участие в его выходе на русском языке», — подытожила шеф-редактор.
Как KP.RU писал ранее, легендарный Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет 22 июля. Кончина «Князя тьмы» наступила спустя всего 16 дней после исторического выступления в Бирмингеме, где он в последний раз появился на сцене вместе с экс-участниками группы Black Sabbath.