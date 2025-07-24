Четыре фактора, вызывающие внезапное сердцебиение по ночам

Помимо этого, приступы внезапного ночного сердцебиения могут быть проявлением различных сердечных аритмий, наиболее распространенной из которых является экстрасистолия, которая, по словам Чайковской, встречается у большинства людей и обычно не ощущается. Вторая аритмия, часто возникающая ночью, — это фибрилляция предсердий, которая является более серьезной проблемой, требующей обязательной диагностики и назначения соответствующего лечения.