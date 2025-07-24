Четыре фактора, вызывающие внезапное сердцебиение по ночам

Кардиолог, аритмолог и реабилитолог Мария Чайковская назвала четыре возможные причины внезапного учащенного сердцебиения в ночное время.
По её мнению, одной из главных причин может быть хронический стресс, который приводит к тому, что человек внезапно просыпается ночью, чувствует сильный испуг из-за своего состояния, в результате чего пульс может достигать 160 ударов в минуту.
Чайковская отметила, что приступы ночного сердцебиения, вызванные стрессом и тревожностью, характеризуются внезапным пробуждением с ощущением учащенной работы сердца, чувством страха, повышенным потоотделением, нехваткой воздуха и другими неприятными симптомами.
Второй причиной, не связанной напрямую с сердечными заболеваниями, врач назвала нарушение дыхания во сне, или синдром обструктивного апноэ сна, который чаще встречается у храпящих людей. Врач пояснила, что при апноэ сна организм не получает достаточного количества кислорода, дыхание периодически прерывается, что является стрессовым фактором.
Помимо этого, приступы внезапного ночного сердцебиения могут быть проявлением различных сердечных аритмий, наиболее распространенной из которых является экстрасистолия, которая, по словам Чайковской, встречается у большинства людей и обычно не ощущается. Вторая аритмия, часто возникающая ночью, — это фибрилляция предсердий, которая является более серьезной проблемой, требующей обязательной диагностики и назначения соответствующего лечения.
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