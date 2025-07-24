Омичи остались без популярных антисептиков

В России временно приостановлено производство популярных антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин». Об этом рассказал главный редактор медиа «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, сообщает «Время Н».
Эксперт подчеркнул, что дефицита не будет: «Не волнуйтесь, без антисептиков не останемся. Аналогичный спрей и с тем же действующим веществом производят в Кирове, ещё одну лекарственную форму делает Тула».
Никонов добавил, что «Мирамистин» остаётся в государственном реестре лекарств, поэтому возобновление выпуска — лишь вопрос времени.