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Появились кадры с толпой скачущих на акции протеста в центре Киева

Полиция Украины сообщила, на протестную акцию в Киеве пришли приблизительно 9 тыс. человек.

Источник: Аргументы и факты

Украинские СМИ опубликовали видеозапись с кадрами с толпой протестующих в центре Киеве, которые скачут и выкрикивают лозунги Майдана 2014 года.

По информации городской полиции, на протестную акцию в столице Украины собрались приблизительно 9 тыс. человек.

Напомним, ранее украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что участники демонстрации в центре Киева решили оставаться на улицах с наступлением ночи. Группа протестующих заняла площадь возле национального драматического театра имени Ивана Франко.

Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с aif.ru заявил, что протесты в Киеве из-за закона, направленного против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), являются подготовкой к замене главы киевского режима Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ и украинского посла в Лондоне Валерия Залужного.

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