Украинские СМИ опубликовали видеозапись с кадрами с толпой протестующих в центре Киеве, которые скачут и выкрикивают лозунги Майдана 2014 года.
По информации городской полиции, на протестную акцию в столице Украины собрались приблизительно 9 тыс. человек.
Напомним, ранее украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что участники демонстрации в центре Киева решили оставаться на улицах с наступлением ночи. Группа протестующих заняла площадь возле национального драматического театра имени Ивана Франко.
Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с aif.ru заявил, что протесты в Киеве из-за закона, направленного против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), являются подготовкой к замене главы киевского режима Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ и украинского посла в Лондоне Валерия Залужного.