Коммунальщики перенесли сроки отключения холодной воды в Красноярске

В Красноярске передвинули сроки отключения холодной воды для Октябрьского, части Железнодорожного и Центрального районов. Об этом сообщили в «КрасКом».
Ранее воду должны были отключить 1 августа, но сроки сдвинули на 22 августа по просьбе Сибирского Федерального университета: в течение трех недель августа на базе СФУ будут проходить молодежные мероприятия федерального значения.
С 22 по 24 августа холодную воду отключат в следующих районах:
Октябрьский район (включая: мкр. Удачный; мкр. Горный; мкр. Славянский; мкр. Овинный; мкр. Плодово-Ягодная станция; ДСНТ «Отдых-1», СТ «Отдых-2», СТ «Калина», СТ «Инвалид-1», ТСН «Отдых», ДНТ «Мираж»);
Часть Железнодорожного района (до железной дороги со стороны Октябрьского района, ул. Озерная, ул. Северо-Енисейская, ул. Маерчака (от ул. Красной Гвардии в сторону ул. Калинина));
Часть Центрального района (пос. СВЭМ, ул. 2-я Брянская, ул. Брянская (от ул. Калинина в сторону пос. Солонцы), ул. Промысловая, ул. Караульная, 1−37);
Мкр. «Новалэнд», мкр. «Живём», д. Минино, д. Бугачево, пос. Шамони.