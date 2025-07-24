«Чуть-чуть не дожил до 18-летия»: подросток утонул ночью на озере в Красноярском крае

Об этом сообщили в региональных СК и МЧС.
Трагедия случилась 24 июля ночью на озере Василевское, расположенном в 5 км от деревни Сухая речка.
Подросток отдыхал на берегу в компании друга, родителей с ним не было.
«17-летний юноша пошел купаться, не смог выбраться из воды и утонул. Его приятель сообщил об этом в следственные органы», — рассказали в СК.
В МЧС уточнили, что тело парня ищут. В августе ему исполнилось бы 18 лет.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.