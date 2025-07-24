В Иркутской области 1392 жителя получили отравление химическими веществами

В Иркутской области зафиксировано 1392 случая острых отравлений химическими веществами. Это на 3,9% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы регионального Управления Роспотребнадзора.
— Наиболее частыми причинами отравлений являются: употребление спиртовых напитков — 378 случаев. В 91% случаев люди пьют большие дозы этилового спирта. Также в список вошли запрещенные вещества и лекарства. Есть случаи отправления и окисью углерода и едкими веществами, — уточнили в ведомстве.
Из-за лекарств почти на 15% увеличилось количество пациентов, получивших острое отравление. Чуть меньше страдают от алкогольной продукции и запрещенных веществ.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области отметили нехватку продавцов.