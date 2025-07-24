Авиакомпанию S7 наказали за овербукинг

Овербукинг — это практика, когда авиакомпании намерено продают билетов больше, чем мест.
Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») привлечена к административной ответственности и оштрафована на 40 тысяч рублей за повторный случай овербукинга, в результате которого двум пассажирам было отказано в регистрации на рейс в мае 2025 года. Об этом информирует пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«В мае 2025 года нескольким пассажирам отказано в регистрации на рейс в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна», — сообщили в прокуратуре. ТАСС в ведомстве уточнили, что инцидент коснулся двух пассажиров.
По результатам проверки транспортной прокуратурой в отношении авиаперевозчика было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Предоставление услуг, не соответствующих установленным требованиям». В отношении S7 назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.
Авиакомпания не первый раз занималась овербукингом. Как сообщили в прокуратуре, в январе и феврале 2025 года на рейсах по направлениям Иркутск — Владивосток, Новосибирск — Омск и Москва — Чита число зарегистрированных пассажиров превысило количество доступных мест на борту.
Овербукинг представляет собой ситуацию, когда число пассажиров, явившихся на рейс, превышает количество доступных мест в самолете. Такая практика обусловлена тем, что отдельные авиакомпании намеренно реализуют больше билетов, чем имеется кресел на борту, стремясь обеспечить полную загрузку рейса и минимизировать потери из-за неявки некоторых пассажиров.