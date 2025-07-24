Авиакомпанию S7 наказали за овербукинг

Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») привлечена к административной ответственности и оштрафована на 40 тысяч рублей за повторный случай овербукинга, в результате которого двум пассажирам было отказано в регистрации на рейс в мае 2025 года. Об этом информирует пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.