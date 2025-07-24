Сигнал сирены сработает сегодня в девяти регионах Казахстана

На днях мы писали, что учение проводится в целях повышения уровня готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разрушительного землетрясения. В этот раз республиканский штаб по координации учения располагается в Шымкенте.