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Сигнал сирены сработает сегодня в девяти регионах Казахстана

В сейсмически опасных регионах Казахстана проходит республиканское командно-штабное учение «Жер-2025». Сегодня в 10:00 сирены зазвучат в двух мегаполисах и семи областях страны, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На днях мы писали, что учение проводится в целях повышения уровня готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разрушительного землетрясения. В этот раз республиканский штаб по координации учения располагается в Шымкенте.

«24 июля в 10:00 часов в рамках учения в сейсмически опасных регионах страны городах Алматы, Шымкент, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, подверженных разрушительному землетрясению, будет осуществлена подача сигнала “Внимание всем!” посредством запуска сирено-речевых устройств», — предупредили в МЧС.

В рамках учения также пройдут сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей. Будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, пункты приема пострадавшего населения, палаточный лагерь и четыре полевых медицинских госпиталя, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям.

Акимат Алматы также предупредил горожан, что не стоит поддаваться панике, когда будет проводиться проверка городской системы оповещения.

«Просим сохранять спокойствие, эвакуироваться в безопасные места. Напоминаем, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне, поэтому жителям заранее следует определить маршрут эвакуации в безопасное место. Безопасным местом считается открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий», — сказано в сообщении.