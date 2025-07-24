Помог пережить расставание: история любви Маши Миногаровой и Александра Горчилина

Модель и блогер Маша Миногарова выходит замуж за актера Александра Горчилина, известного по сериалам «Папины дочки», «Кислота» и «Кто-нибудь видел мою девчонку». Любовь между молодыми людьми возникла стремительно: в считаные месяцы они сблизились друг с другом, и вскоре Миногарова получила предложение руки и сердца от возлюбленного. «Вечерняя Москва» рассказывает, как развивались отношения Миногаровой и Горчилина.
Их сблизило расставание под Новый год.
Маша Миногарова — модель, блогер и телеведущая. Она снималась в кино, была участницей реалити-шоу «Топ модель по-русски», а также вела программу «Орел и решка». Дружеские отношения с Горчилиным у нее завязались после расставания с диджеем Никитой Забелиным в канун Нового года. Инициатором разрыва был диджей. Модель тяжело переживала этот период, не раскрывая подробности произошедшего, но через некоторое время в одном из выпусков телешоу «Богиня шопинга» высказала все, что накопилось:
— Мы расстались на Новый год. Что с мужчинами не так? Им типа нравится выбирать такие даты, чтобы запомнить, что ты расстался? Ты мне испортил все новогодние праздники на 20 лет вперед, слышишь, Никита?!
Горчилин оказался рядом в трудный период жизни блогера, он поддерживал девушку и заботился о ней. Знаменитости проводили много времени вместе и быстро сблизились.
Первые слухи о романе и начало отношений.
О романе между моделью и актером в Сети заговорили очень скоро — после того как зимой они начали делиться фотографиями с совместного отдыха в Таиланде. Поклонники модели предполагали, что между ними зародились чувства, но сами звезды не желали комментировать эту тему, продолжая при этом путешествовать вместе. Кроме Таиланда, вместе они побывали на горном курорте в Сочи и на Неделе моды в Париже. Будучи во Франции с Миногаровой, Горчилин в своем блоге снова ненавязчиво намекнул, что они в отношениях, выложив совместное фото напротив Эйфелевой башни с подписью: «Впечатление дня. Был на свидании в Париже».
Их отношения подтвердились в День всех влюбленных, 14 февраля, когда Маша опубликовала новое совместное видео с парнем. На кадрах они вместе шагали по улице Таиланда и танцевали. Девушка отметила аккаунт Горчилина, подписала видео короткой фразой: «Ну, с праздником».
Романтичное предложение.
А совсем скоро Маша получила предложение руки и сердца. Это случилось в день ее рождения, 15 марта. Тогда на светской тусовке никто из гостей не предполагал, что для модели уготован грандиозный сюрприз. Во время поздравления актер внезапно встал на одно колено и попросил руки блогера. Приглашенные друзья и близкие Миногаровой долго аплодировали паре и кричали: «Горько!». Видео этого момента модель опубликовала у себя на странице.
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— Маша, я, честно говоря, безумно рад, что волею судеб мы с тобой повстречались в переулке. И столько было красивых слов сказано мной про то, что я хочу быть лучше рядом с тобой, про то, что моя жизнь лучше рядом с тобой, что все становится лучше рядом с тобой. Как выяснилось, в этой жизни можно так любить. Это правда. Маша, что бы ни произошло, я ни в чем не могу быть уверенным, кроме того, что я ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. И мой подарок на день рождения — это я. И я хочу сделать тебе предложение быть со мной, — говорил Горчилин на видео.
Внимание общественности особенно привлекло кольцо, которое Горчилин подарил на помолвку. Камешек цитрина в сочетании с бриллиантами в круглой огранке на обруче из желтого золота стоит около одного миллиона рублей.
Неудачи в прежних отношениях.
До встречи с Александром Маша пять лет состояла в отношениях с бизнесменом Павлом Алексеевым, с которым познакомилась на мероприятии в клубе «Арма», однако спустя время пара распалась. Почти сразу после расставания блогер начала встречаться с диджеем Никитой Забелиным, но их отношения также завершились.
Самым же известным романом Горчилина стали отношения с коллегой по сцене Ян Гэ. Девушка признавалась, что Александр был «самой большой любовью ее жизни». Однако после их разрыва они перестали контактировать друг с другом. После этого у артиста был стремительный роман с актрисой Никой Сергеевой, который тоже не перерос во что-то серьезное.
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