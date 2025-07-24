Помог пережить расставание: история любви Маши Миногаровой и Александра Горчилина

— Маша, я, честно говоря, безумно рад, что волею судеб мы с тобой повстречались в переулке. И столько было красивых слов сказано мной про то, что я хочу быть лучше рядом с тобой, про то, что моя жизнь лучше рядом с тобой, что все становится лучше рядом с тобой. Как выяснилось, в этой жизни можно так любить. Это правда. Маша, что бы ни произошло, я ни в чем не могу быть уверенным, кроме того, что я ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. И мой подарок на день рождения — это я. И я хочу сделать тебе предложение быть со мной, — говорил Горчилин на видео.