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В Сети появились кадры вернувшихся из плена военных ВС РФ

Военнослужащие поблагодарили президента РФ и Минобороны.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт с российскими военнослужащими, вернувшимися с территории, находящейся под контролем киевского режима, прибыл в один из аэропортов Подмосковья. Минобороны России опубликовало видеозапись прибытия, на которой видно, как воздушное судно рулит по аэродрому, а затем из него выходят бойцы и направляются к автобусам.

Солдаты, занимая места в салоне, с радостью скандируют: «Ура! Мы дома!». Один из вернувшихся признался, что до сих пор не может поверить в своё возвращение и испытывает глубокое волнение. Он выразил благодарность Министерству обороны и президенту России Владимиру Путину за усилия, благодаря которым стало возможным его освобождение.

Другой военнослужащий также поделился эмоциями, отметив, что осознание возвращения далось непросто. Он передал тёплый привет своей матери и обратился к боевым товарищам с призывом не сдавать позиции. По его словам, он намерен в скором времени вновь вернуться на передовую.

Ранее самолёт Ил-76МД с военнослужащими РФ, которые были в плену у Вооружённых сил Украины, приземлился в Московской области.