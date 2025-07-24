В Сети появились кадры вернувшихся из плена военных ВС РФ

Солдаты, занимая места в салоне, с радостью скандируют: «Ура! Мы дома!». Один из вернувшихся признался, что до сих пор не может поверить в своё возвращение и испытывает глубокое волнение. Он выразил благодарность Министерству обороны и президенту России Владимиру Путину за усилия, благодаря которым стало возможным его освобождение.