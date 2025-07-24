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Вернувшиеся из плена российские военные прилетели в Подмосковье

Самолет с вернувшимися с подконтрольной Украине территории военными ВС России прибыл в один из подмосковных аэропортов. Об этом в четверг, 24 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

Самолет с вернувшимися с подконтрольной Украине территории военными ВС России прибыл в один из подмосковных аэропортов. Об этом в четверг, 24 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

На кадрах, опубликованных ведомством, показано, как самолет движется по территории аэродрома. Потом из него выходят военные и направляются к автобусам. Сидя в них, они кричат: «Ура! Мы дома!».

Один из вернувшихся признался, что до сих пор не может поверить в то, что наконец-то вернулся домой. Он поблагодарил Минобороны и российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.

РФ и Украина провели обмен пленными военнослужащими в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров делегаций в Стамбуле, которые прошли 2 июня. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По словам представителей ведомства, военнослужащие к текущему моменту находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.