Вернувшиеся из плена российские военные прилетели в Подмосковье

Самолет с вернувшимися с подконтрольной Украине территории военными ВС России прибыл в один из подмосковных аэропортов. Об этом в четверг, 24 июля, сообщило Министерство обороны РФ.
На кадрах, опубликованных ведомством, показано, как самолет движется по территории аэродрома. Потом из него выходят военные и направляются к автобусам. Сидя в них, они кричат: «Ура! Мы дома!».
Один из вернувшихся признался, что до сих пор не может поверить в то, что наконец-то вернулся домой. Он поблагодарил Минобороны и российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
РФ и Украина провели обмен пленными военнослужащими в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров делегаций в Стамбуле, которые прошли 2 июня. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
По словам представителей ведомства, военнослужащие к текущему моменту находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.