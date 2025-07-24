Си Цзиньпин встретился с Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Кошту

Китайский лидер Си Цзиньпин принял главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту, информирует Центральное телевидение Китая.
В сообщении сказано, что председатель КНР встретился с фон дер Ляйен и Кошту в Пекине.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
По данным Asia Times, фон дер Ляйен, возглавляющая Европейскую комиссию, проводит агрессивную политику в отношении Китайской Народной Республики, что может привести к тому, что ЕС окажется в ловушке.
В частности, в материале говорится, что ЕС оказался в геополитическом тупике между двумя сталкивающимися гигантами в лице Соединённых Штатов и КНР.