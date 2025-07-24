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Мэрия Иркутска: Общественная баня на Алмазной будет работать для горожан

Иркутск, НИА-Байкал — Общественная баня на улице Алмазная в Иркутске сохранит свое назначение и продолжит работать для горожан.

Источник: НИА Байкал

Администрация областного центра принимает все необходимые меры.

«Объект эксплуатировался на основании концессионного соглашения. Срок его действия истек, хотя изначально его подписывали на 30 лет. В данном случае документ прекратил действие по инициативе концессионера через шесть лет. Кроме того, по результатам проверки Контрольно-счетной палаты города выявлены существенные нарушения условий соглашения. В адрес концессионера выставлены претензии об устранении нарушений. Мэрия рассматривает различные варианты обеспечения бесперебойной работы бани. Одним из главных условий является сохранение назначения — коммунально-бытовой объект», — уточнили в комитете по экономике и стратегическому планированию.

Как сообщает пресс-служба администрации города, проводятся необходимые процедуры в установленном законом порядке.