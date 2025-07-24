Мэрия Иркутска: Общественная баня на Алмазной будет работать для горожан

«Объект эксплуатировался на основании концессионного соглашения. Срок его действия истек, хотя изначально его подписывали на 30 лет. В данном случае документ прекратил действие по инициативе концессионера через шесть лет. Кроме того, по результатам проверки Контрольно-счетной палаты города выявлены существенные нарушения условий соглашения. В адрес концессионера выставлены претензии об устранении нарушений. Мэрия рассматривает различные варианты обеспечения бесперебойной работы бани. Одним из главных условий является сохранение назначения — коммунально-бытовой объект», — уточнили в комитете по экономике и стратегическому планированию.