arXiv: за людьми научились следить через Wi-Fi

Итальянские исследователи представили технологию, позволяющую отслеживать перемещения людей внутри помещений с помощью Wi-Fi-сигнала. Результаты их работы опубликованы на платформе электронных препринтов arXiv.
Учёные утверждают, что Wi-Fi может служить основой для создания биометрических идентификаторов, фиксируя искажения сигнала, вызванные присутствием человека.
Суть метода заключается в том, что человеческое тело изменяет форму распространения Wi-Fi-сигнала, мешая его свободному прохождению. Эти изменения фиксируются и анализируются с помощью нейросетей, которые способны интерпретировать полученные данные и распознавать отдельные характеристики человека. Разработанная система получила название WhoFi.
По словам авторов, технология обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными камерами видеонаблюдения. Она эффективно работает даже в полной темноте, не требует прямой видимости и способна «видеть» сквозь стены. Кроме того, метод абсолютно незаметен для человека и позволяет сформировать уникальный биометрический профиль на основе влияния тела на сигнал Wi-Fi.
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