arXiv: за людьми научились следить через Wi-Fi

По словам авторов, технология обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными камерами видеонаблюдения. Она эффективно работает даже в полной темноте, не требует прямой видимости и способна «видеть» сквозь стены. Кроме того, метод абсолютно незаметен для человека и позволяет сформировать уникальный биометрический профиль на основе влияния тела на сигнал Wi-Fi.