Жара и грозы ожидаются в Беларуси в четверг

В Минске в четверг установится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер западный слабый до умеренного. Утром температура воздуха в белорусской столице будет в пределах +16…+19°С, в дневные часы воздух прогреется до +24…+26°С, а в вечернее время будет +21…+23°С.