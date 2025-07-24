Жара и грозы ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси в четверг, в утренние часы в отдельных районах возможен туман, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Местами, а по северу страны на большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер западный, юго-западный 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +23…+29°С.
В Минске в четверг установится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер западный слабый до умеренного. Утром температура воздуха в белорусской столице будет в пределах +16…+19°С, в дневные часы воздух прогреется до +24…+26°С, а в вечернее время будет +21…+23°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах.
Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. При сильных дождях снижается видимость, затрудняется движение транспорта, увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.
Народные приметы на 24 июля
В народе 24 июля отмечали день Ольги Страдницы. Название связывали с работой в полях: собирали урожай и заготавливали сено. Считалось, что скоро наступит ненастье и тогда подготовиться к зиме не получится.
Народные приметы:
- если на Ольгу шел дождь — ждали пасмурную осень;
- ясный день обещал хорошую погоду в августе;
- теплая ночь сулила мягкую зиму;
- много росы образовывалось утром — к хорошей погоде;
- жаворонки высоко летали — к солнечным дням;
- комары активничали вечером — к ясной погоде;
- если на Ольгу Страдницу слышался гром — ждали август с грозами;
- дождь шел с утра — день встречали пасмурный, но без сильных ливней.