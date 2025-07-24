Минобороны РФ показало кадры возвращения военнопленных домой

Другой военнослужащий рассказал, что испытывает схожие чувства. По его словам, осознать факт возвращения домой было непросто. Он передал привет матери и обратился к сослуживцам, находящимся в зоне боевых действий, призвав их продолжать выполнять поставленные задачи. Также он сообщил о намерении вскоре вернуться на службу.