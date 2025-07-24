Минобороны РФ показало кадры возвращения военнопленных домой

Военнослужащие, вернувшиеся из плена, прибыли в Подмосковье.
Самолет с российскими военнослужащими, освобожденными с территории, контролируемой украинскими властями, прибыл в один из аэропортов Московской области. Видеоролик предоставило журналистам Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах видно, как самолет совершает посадку на аэродроме. Освобожденные бойцы выходят из воздушного судна и направляются к автобусам. В момент посадки в транспорт они скандируют: «Ура! Мы дома!».
Один из солдат поделился эмоциями и признался, что до сих пор не может поверить в возвращение. «Непередаваемые ощущения», — отметил военный, выразив благодарность Министерству обороны и президенту России Владимиру Путину.
Другой военнослужащий рассказал, что испытывает схожие чувства. По его словам, осознать факт возвращения домой было непросто. Он передал привет матери и обратился к сослуживцам, находящимся в зоне боевых действий, призвав их продолжать выполнять поставленные задачи. Также он сообщил о намерении вскоре вернуться на службу.
Ранее в Минобороны России сообщили, что возвращение российских военнослужащих стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле. В рамках обмена Россия также передала Украине группу военнопленных ВСУ.