ИИ в Windows 11 может сканировать содержимое экрана

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 11, которое включает в себя новые инструменты, основанные на искусственном интеллекте (ИИ). Об этом сообщает издание The Verge.
Одной из ключевых особенностей обновления является функция Copilot Vision, которая работает на основе приложения Copilot. Эта функция позволяет управлять компьютером с помощью голосовых команд. Copilot Vision использует возможности искусственного интеллекта для сканирования содержимого экрана и управления устройством.
Кроме того, Copilot может отвечать на вопросы о различных объектах и читать текст на экране. В Microsoft отмечают, что Copilot стал более контекстно-ориентированным и может понимать запросы пользователя без необходимости использования специальных команд.
Для пользователей, которые приобрели компьютеры Copilot Plus, доступна функция Click to Do. Эта функция вызывает контекстное меню, которое появляется при нажатии кнопки Windows и щелчке левой кнопкой мыши по объекту.
Новые функции уже доступны для некоторых пользователей, но Microsoft планирует развернуть обновление на всех поддерживаемых устройствах до конца августа.
Ранее в операционной системе Windows 11 появился обновленный текстовый редактор «Блокнот» со встроенной функцией искусственного интеллекта для генерации текста.