Детеныш краснокнижной боливийской обезьяны появился на свет в Московском зоопарке

По словам зоологов, родители новорожденного — самка по кличке Анна и самец Буслай — внимательно заботятся о малыше и стараются держаться немного в стороне от остальной группы.
Отмечается, что у ночных обезьян забота о потомстве — дело общее: в уходе за малышом принимают участие не только родители, но и старшие сородичи.
Наблюдать за новой семьей посетители могут уже сейчас — она живет на территории экспозиции «Ночной мир» в павильоне «Дом приматов», передает РИА Новости.
Ранее в столичном зоопарке появились два детеныша короткохвостого питона — неядовитой змеи, обитающей в Индонезии, Малайзии и Индокитае. После вылупления змееныши ведут самостоятельную жизнь. Первую линьку они проходят примерно в двухнедельном возрасте, а затем начинают питаться.
Также недавно в Московском зоосаде на свет появились девять детенышей дагестанского тура. Дагестанские туры дают потомство каждый год, поэтому подросшие детеныши уезжают в другие зоопарки.