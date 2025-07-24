Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детеныш краснокнижной боливийской обезьяны появился на свет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родился детеныш боливийской ночной обезьяны, занесенной в Красную книгу. Об этом в четверг, 24 июля, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

По словам зоологов, родители новорожденного — самка по кличке Анна и самец Буслай — внимательно заботятся о малыше и стараются держаться немного в стороне от остальной группы.

Отмечается, что у ночных обезьян забота о потомстве — дело общее: в уходе за малышом принимают участие не только родители, но и старшие сородичи.

Наблюдать за новой семьей посетители могут уже сейчас — она живет на территории экспозиции «Ночной мир» в павильоне «Дом приматов», передает РИА Новости.

Ранее в столичном зоопарке появились два детеныша короткохвостого питона — неядовитой змеи, обитающей в Индонезии, Малайзии и Индокитае. После вылупления змееныши ведут самостоятельную жизнь. Первую линьку они проходят примерно в двухнедельном возрасте, а затем начинают питаться.

Также недавно в Московском зоосаде на свет появились девять детенышей дагестанского тура. Дагестанские туры дают потомство каждый год, поэтому подросшие детеныши уезжают в другие зоопарки.