Детеныш краснокнижной боливийской обезьяны появился на свет в Московском зоопарке

Ранее в столичном зоопарке появились два детеныша короткохвостого питона — неядовитой змеи, обитающей в Индонезии, Малайзии и Индокитае. После вылупления змееныши ведут самостоятельную жизнь. Первую линьку они проходят примерно в двухнедельном возрасте, а затем начинают питаться.