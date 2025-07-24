Россиян предупредили о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ

Россиянам переносят крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом в четверг, 24 июля, рассказал заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Нововведения начнут действовать с марта следующего года.
— С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го числа каждого месяца на 15-е число, — уточнил он.
Подобные изменения позволят избежать штрафов из-за просрочек платежей, так как некоторым заработная плата приходит позже 10-го числа.
— Как итог, перенос на пять дней создаст дополнительное удобство и для граждан, и для УК, и для ресурсоснабжающих организаций, — цитирует Колунова РИА Новости.
Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказал, что владельцам вкладов следует учитывать, что доход от депозитов может превысить установленный порог, при котором предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для получения субсидии на оплату ЖКУ установлен лимит: в среднем 22 процента от совокупного дохода гражданина или домохозяйства.