Россиян предупредили о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказал, что владельцам вкладов следует учитывать, что доход от депозитов может превысить установленный порог, при котором предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для получения субсидии на оплату ЖКУ установлен лимит: в среднем 22 процента от совокупного дохода гражданина или домохозяйства.