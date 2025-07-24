В Перми достроили спортзал школы № 96

Отдельное строение соединено с основным корпусом школы теплым переходом на втором этаже. На первом уровне в новом здании разместились универсальный спортзал, помещение для занятий ритмикой, раздевалки с душевыми кабинками, кладовые для оборудования, санитарные комнаты, комната охранника и кабинет тренера. Второй уровень предназначен для настольного тенниса — здесь оборудованы теннисный зал и дополнительные вспомогательные помещения, включая гардеробные зоны и санузлы.