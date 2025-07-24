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В Перми достроили спортзал школы № 96

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового спортивного зала школы № 96 на ул.

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового спортивного зала школы № 96 на ул. Клары Цеткин, 10, сообщает министерство по управлению имуществом и граддеятельности Пермского края. Спортзал примет детей уже с первого сентября.

Отдельное строение соединено с основным корпусом школы теплым переходом на втором этаже. На первом уровне в новом здании разместились универсальный спортзал, помещение для занятий ритмикой, раздевалки с душевыми кабинками, кладовые для оборудования, санитарные комнаты, комната охранника и кабинет тренера. Второй уровень предназначен для настольного тенниса — здесь оборудованы теннисный зал и дополнительные вспомогательные помещения, включая гардеробные зоны и санузлы.