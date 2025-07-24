Страховщик рассказал о необычных причинах травм россиян

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Часто причиной травм в быту в России являются высокие каблуки, при этом случаются повреждения и в необычных ситуациях — при обрезке копыт корове, в результате нападения слона, при падении с гамака на йоге и ударе волной, рассказали РИА Новости эксперты компании «Ингосстрах».
«Основные причины обращений по полисам страхования — это переломы верхних конечностей на уровне локтевого сустава и предплечья, и нижних конечностей на уровне голени и голеностопного сустава, а также травмы пальцев и кистей», — говорится в сообщении.
В бытовой ситуации высокие каблуки часто являются причиной травмы, отмечают эксперты. «Застрахованная решила надеть новые туфли на высоком каблуке, однако неустойчивость платформы привела к перелому стопы», — приводят пример они.
Также клиенты обращались по итогам случаев падавших москитных сеток и кирпичей, которые приводили к переломам и сотрясениям. «Иногда причинами травм становятся падения самих застрахованных, например, с гамака на йоге — как результат, перелом кисти, или с лабаза на охоте, приведшее к множественным серьезным переломам и ушибам», — добавили эксперты.
Такие же травмы можно получить и в необычных обстоятельствах, обращают внимание они. «Клиент “Ингосстраха” подвернул ногу и повредил голеностоп во время обрезки копыт корове, а другой застрахованный во время драки в школе получил крайне нестандартную и неприятную травму — перелом щитовидного хряща гортани», — сказали в компании.
Многие необычные травмы происходят с россиянами в период летнего отпуска, рассказали эксперты. «Один из клиентов компании стал жертвой слона на Шри-Ланке, получив удар хоботом, который привел к перелому плечевой кости. Также на Шри-Ланке россиянин получил компрессионный перелом, будучи сбитым сильной волной», — говорится в сообщении.
Другой нестандартный случай произошел с отдыхающим в Индии — во время прогулки на территории отеля застрахованный в темноте провалился ногой в яму, сообщили в компании.