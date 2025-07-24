Страховщик рассказал о необычных причинах травм россиян

Такие же травмы можно получить и в необычных обстоятельствах, обращают внимание они. «Клиент “Ингосстраха” подвернул ногу и повредил голеностоп во время обрезки копыт корове, а другой застрахованный во время драки в школе получил крайне нестандартную и неприятную травму — перелом щитовидного хряща гортани», — сказали в компании.