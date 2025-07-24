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Солдаты ВСУ с сумского участка обвинили Зеленского в нехватке БПЛА

В частности, украинские штурмовики оскорбили Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Солдаты Вооружённых сил Украины, которые находятся на сумском направлении, обвинили Зеленского в нехватке беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в российских силовых структурах. Он уточнил, что речь идёт о военнослужащих 33-го отдельного штурмового полка ВСУ.

В частности, украинские штурмовики оскорбили Зеленского на видео.

«На фоне роста протестных настроений на Украине военнослужащие 33-го ошп записали видеообращение с оскорблениями Зеленского, который не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что два офицера Вооружённых сил Украины совершили побег в Польшу с полигона во Львовской области.

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