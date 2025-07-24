Солдаты Вооружённых сил Украины, которые находятся на сумском направлении, обвинили Зеленского в нехватке беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в российских силовых структурах. Он уточнил, что речь идёт о военнослужащих 33-го отдельного штурмового полка ВСУ.
В частности, украинские штурмовики оскорбили Зеленского на видео.
«На фоне роста протестных настроений на Украине военнослужащие 33-го ошп записали видеообращение с оскорблениями Зеленского, который не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что два офицера Вооружённых сил Украины совершили побег в Польшу с полигона во Львовской области.