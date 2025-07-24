В Московском зоопарке родился детеныш редкой боливийской ночной обезьяны

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Детеныш краснокнижной боливийской ночной обезьяны появился на свет в Московском зоопарке, посетители уже могут его увидеть на экспозиции, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
«Московский зоопарк с радостью сообщает о пополнении: в семье редких боливийских ночных обезьян родился детеныш. Вид боливийских мирикини признан исчезающим и занесен в Международную Красную книгу. Это важное событие стало результатом успешной адаптации пары, которая живет в павильоне “Дом приматов”, — рассказала Акулова.
Она пояснила, что боливийские ночные обезьяны известны уникальной моделью родительского поведения. Первые дни жизни детеныш неразлучен с матерью, а затем к заботе о нем активно присоединяется отец. Именно самцы большую часть времени носят детей на себе, при этом мать остается рядом, участвуя в уходе за детенышем. Пол и вес новорожденного пока не установлены. Посетители уже могут наблюдать за новоиспеченной семьей на территории экспозиции «Ночной мир» в павильоне «Дом приматов».
«Специалисты Московского зоопарка не вмешиваются в естественный ход развития малыша — он постоянно находится при родителях и еще не начал отходить от них. Зоологи отмечают, что родители — самка Анна и самец Буслай — тщательно его оберегают: держатся частично обособленно от остальной группы. Интересно, что у ночных обезьян в воспитании потомства традиционно участвуют не только родители, но и старшие братья и сестры», — добавила Акулова.
Боливийские ночные обезьяны — один из немногих видов обезьян, приспособленных к активности в темное время суток. Благодаря особому строению глаз они прекрасно ориентируются в темноте. В природе боливийские мирикини сталкиваются с угрозами исчезновения из-за разрушения среды обитания, и работа с ним в условиях зоопарка имеет важное значение для международных программ по сохранению разнообразия видов.