В Московском зоопарке родился детеныш редкой боливийской ночной обезьяны

Она пояснила, что боливийские ночные обезьяны известны уникальной моделью родительского поведения. Первые дни жизни детеныш неразлучен с матерью, а затем к заботе о нем активно присоединяется отец. Именно самцы большую часть времени носят детей на себе, при этом мать остается рядом, участвуя в уходе за детенышем. Пол и вес новорожденного пока не установлены. Посетители уже могут наблюдать за новоиспеченной семьей на территории экспозиции «Ночной мир» в павильоне «Дом приматов».