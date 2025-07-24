S7 оштрафовали за овербукинг на рейсе Иркутск — Санкт-Петербург

Авиакомпания S7 («Сибирь») оштрафована на 40 тысяч рублей за овербукинг на рейсе Иркутск — Санкт-Петербург, выполненном в мае 2025 года. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в четверг, 24 июля, сообщила, что нескольким пассажирам отказали в регистрации из-за превышения числа проданных билетов над количеством мест на борту.
В ходе проверки надзорное ведомство установило нарушение: перевозчик предоставил услугу, не соответствующую требованиям законодательства. Подобные случаи связаны с практикой овербукинга — когда авиакомпания продает больше билетов, чем мест в салоне, рассчитывая на неявку части пассажиров.
Прокуратура привлекла S7 к административной ответственности по статье 14.4 КоАП за повторное нарушение в сфере оказания услуг, передает Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 2 июня внесли в Государственную думу законопроект, который запрещает использование авиакомпаниями овербукинга. Авторы инициативы отметили, что данный механизм используют с целью добиться максимальной экономической выгоды — некоторые пассажиры не являются на рейс, а для получения большего дохода необходимо, чтобы в воздушном судне были заняты все свободные места.