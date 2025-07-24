S7 оштрафовали за овербукинг на рейсе Иркутск — Санкт-Петербург

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 2 июня внесли в Государственную думу законопроект, который запрещает использование авиакомпаниями овербукинга. Авторы инициативы отметили, что данный механизм используют с целью добиться максимальной экономической выгоды — некоторые пассажиры не являются на рейс, а для получения большего дохода необходимо, чтобы в воздушном судне были заняты все свободные места.