В Красноярске начинают строить самый глубокий котлован для метро

Котлован будущей станции «Улица Копылова» будет самым глубоким. Его нижняя отметка будет 48,7 метра. Проектная документация на строительство демонтажного котлована уже согласована «Главгосэкспертизой России», а строительная площадка под сооружение уже подготовлена: ее освободили от капитальных и некапитальных строений, сделали вертикальную планировку территории, еще проводится перекладка существующих коммуникаций, попадающих в зону строительства, и ведется устройство дорожного полотна по улице Ленина.
«Работы по сооружению демонтажного котлована будут вестись в сложных геологических условиях: на всей глубине котлована, которая составит почти 49 метров, находятся разные типы грунтов: глины, песчаники, суглинки и супези. Уникальность объекта заключается в том, что котлован будет не прямоугольной формы, а круглой, его разработка будет вестись специальными грейферными устройствами, а шахтный ствол будет крепиться семью поясами распорной системы, состоящей из монолитных железобетонных поясов», — пояснили представители «Мостпроекта-3».
Сначала по периметру объекта создадут форшахту из монолитного железобетона. Для ограждения котлована при помощи двух буровых машин пробурят отверстия на глубину более 50 метров. Затем внутри котлована будут выбирать грунт и монтировать распорную систему. На дне котлована сделают железобетонный лоток для принятия трех тоннелепроходческих щитов: два проложат тоннели со стороны станции «Вокзальная», а третий — новый тоннель с улицы Высотная.
Напомним, общая длина линии красноярского метротрамвая на первом этапе составляет 11 км, на ней расположатся шесть остановочных пунктов: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров». Генеральный подрядчик строительства первого этапа линии — ГК «Моспроект-3», субподрядчиком выступает группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост». Проект реализуется в рамках социально-экономической инициативы правительства России «Инфраструктурное меню» за счет льготного инфраструктурного бюджетного кредита.