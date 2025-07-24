В Красноярске начинают строить самый глубокий котлован для метро

«Работы по сооружению демонтажного котлована будут вестись в сложных геологических условиях: на всей глубине котлована, которая составит почти 49 метров, находятся разные типы грунтов: глины, песчаники, суглинки и супези. Уникальность объекта заключается в том, что котлован будет не прямоугольной формы, а круглой, его разработка будет вестись специальными грейферными устройствами, а шахтный ствол будет крепиться семью поясами распорной системы, состоящей из монолитных железобетонных поясов», — пояснили представители «Мостпроекта-3».