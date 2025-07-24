FT: Рубио оказал влияние на жесткую позицию Трампа в отношении России

Американский государственный секретарь Марко Рубио сильно повлиял на позицию президента США Дональда Трампа — он склонил его к более жесткому подходу в отношении России, Китая, Ирана и Венесуэлы. Об этом сообщили в издании Financial Times (FT).
В материале отметили, что политик смог сохранить и продвинуть свои принципы — он убедил главу США в необходимости принять более серьезные решения в отношении некоторых стран.
— Относительно Китая, России, Украины и Ирана мы видим обновленную американскую внешнюю политику и восстановление роли США в мире. И в значительной степени это заслуга рекомендаций высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе, — уточнили в газете.
Президент США «в ярости» из-за большого интереса общества к материалам, которые касаются дела Джеффри Эпштейна. Американский лидер недоволен неспособностью подчиненных пресечь теории заговора вокруг дела финансиста.
Ранее Трамп также заявил, что так называемые файлы Эпштейна являются сфабрикованными материалами, за которыми, по его мнению, стоят экс-президенты Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден.