FT: Рубио оказал влияние на жесткую позицию Трампа в отношении России

— Относительно Китая, России, Украины и Ирана мы видим обновленную американскую внешнюю политику и восстановление роли США в мире. И в значительной степени это заслуга рекомендаций высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе, — уточнили в газете.