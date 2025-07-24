В Сириусе разработали ПО для оптимизации раскроя листового металла «Северстали»

Сириус проводит «Большие вызовы» в десятый раз. По правилам проекта в нем участвуют учащиеся 7−11-х классов и первых курсов колледжей. Молодые исследователи представляют разработки по 12 направлениям — от агропромышленных, космических и нанотехнологий до генетики, биомедицины, когнитивистики и «умного города». В 2025 году заявки на участие в конкурсе отправили более 16,5 тыс. школьников и студентов, что стало рекордом проекта. На заключительный этап «Больших вызовов» прошли порядка 3,3 тыс. человек из разных регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Таджикистана.