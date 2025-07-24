«Россия сегодня» представила доклад «Трансформация мира» на форуме ШОС

ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл — РИА Новости. Международная медиагруппа «Россия сегодня» в четверг представила доклад «Трансформация мира» об основных причинах кризиса политики Запада и перспективах развития мировой политики на экспертном форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Экспертный форум ШОС, совместно организованный международной медиагруппой «Россия сегодня» и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань.
«В нашей медиагруппе мы открыли новый проект экспертных оценок — “РИА Новости — Аналитика”, который готовит доклады по наиболее важным мировым проблемам в сотрудничестве с ведущими российскими академическими центрами. Возглавляет проект заместитель генерального директора “России сегодня”, бывший посол России в Лондоне и бывший заместитель министра иностранных дел России Александр Яковенко», — заявил на открытии форума заместитель главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев.
Он отметил, что «один из этих докладов — “Трансформация мира” — об основных причинах кризиса политики Запада и перспективах развития мировой политики — мы специально подготовили к этому форуму, перевели на китайский и английский языки, и разошлем его участникам».
Горностаев также подчеркнул, что международная медиагруппа «Россия сегодня» на протяжении многих лет развивает взаимодействие с зарубежными коллегами, и одним из ярких примеров такого сотрудничества стал экспертный форум БРИКС, который «Россия сегодня» организовала и провела вместе с агентством Синьхуа в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума.
«Экспертный форум ШОС, который мы совместно открываем сегодня, станет еще одной значимой площадкой международного диалога ведущих экспертов наших стран, а также поиска путей совместного и взаимовыгодного развития в меняющемся мире», — добавил он.