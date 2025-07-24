Ученые определят наличие птичьего гриппа у птиц арктических архипелагов

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июля. /ТАСС/. Ученые в ходе рейса Арктического плавучего университета (АПУ-2025) будут искать вирусы птичьего гриппа и другие патогены у птиц севера Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Артемий Гончаров с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».
«Мы продолжим поиск потенциальных патогенов в Арктике. И в основном это связано с орнитофауной, потому что предполагаем, что перелетные птицы — это основной поставщик новых каких-то микроорганизмов, в том числе и патогенных, для арктической зоны. Сейчас в мире очень остро стоит ситуация с гриппом птиц, в частности, с гриппом, вызванным субтипом H5 птичьего гриппа в азиатском регионе. Выявлен ряд случаев заражения людей в Камбодже, в частности, — сказал Гончаров. — Интересно и важно было бы поискать и вирусы гриппа, и другие, может быть, патогены, которые потенциально могут быть связаны с массовыми видами арктических птиц, таких как моевка».
Группа микробиологов работала на птичьих базарах совместно с группой орнитологов.
Как пояснил собеседник агентства, в целом можно рассматривать колонии птиц в Арктике как некое единое пространство для обмена микробиотой, что показали микробиологические исследования материала, собранного в предыдущих экспедициях Арктического плавучего университета.
Отобранные образцы планируется исследовать в СЗГМУ им. И. И. Мечникова, отделе вирусологии в Институте экспериментальной медицины, и также в Институте гриппа в Санкт-Петербурге. «Я думаю, что несколько групп исследователей заинтересованы в этих образцах», — добавил он.
«Профессор Молчанов» вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор — банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК «Норильский никель», координационный центр «Плавучий университет» на базе МФТИ.