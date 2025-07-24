Ученые определят наличие птичьего гриппа у птиц арктических архипелагов

«Мы продолжим поиск потенциальных патогенов в Арктике. И в основном это связано с орнитофауной, потому что предполагаем, что перелетные птицы — это основной поставщик новых каких-то микроорганизмов, в том числе и патогенных, для арктической зоны. Сейчас в мире очень остро стоит ситуация с гриппом птиц, в частности, с гриппом, вызванным субтипом H5 птичьего гриппа в азиатском регионе. Выявлен ряд случаев заражения людей в Камбодже, в частности, — сказал Гончаров. — Интересно и важно было бы поискать и вирусы гриппа, и другие, может быть, патогены, которые потенциально могут быть связаны с массовыми видами арктических птиц, таких как моевка».