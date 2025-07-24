В Красноярском крае зацвели редкие краснокнижные цветы

Зацвели в Красноярском крае редкие цветы — краснодневы, также известные как «Краса дня».
Заместитель Минусинской лесопожарной станции Максим Дрюков обнаружил эти многолетние лилейники в бору. Краснодневы, включенные в Красные книги Красноярского и Забайкальского краев, распускаются утром и увядают к вечеру.
Их цветение может продолжаться около месяца, однако срезанные цветы быстро теряют лепестки. Лесные пожары представляют серьезную угрозу для популяции этих растений.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в окрестностях Минусинска заметили редкую бабочку махаона. Название вида происходит от имени древнегреческого врача Махаона, участника Троянской войны.